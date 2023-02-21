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Матвей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Отец

Около 1736 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1767 г.р.
Около 1770 г.р.

Дети

Около 1794 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Иван Павлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Ефим Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Дементьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Данилова

Смерть
1842
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