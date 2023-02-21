Матвей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Иван Павлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Ефим Матвеев
Мать ребёнка: не указана
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Данилова
Смерть
1842