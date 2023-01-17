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Иван Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Около 1767 г.р.
Около 1770 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1777 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Матвей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Емельян Павлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Анна Иванова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Васильева

Смерть
1797
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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