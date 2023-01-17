Иван Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Матвей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Емельян Павлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Анна Иванова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Васильева
Смерть
1797