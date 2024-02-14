Левинтас (Суздальницкая) Надежда Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1944
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Сын: Левинтас Яков
Отец ребёнка: Левинтас Вульф (Владимир)
Рождение ребёнка
11.05.1907
Дочь: Дудикова (Левинтас) Энетта (Туся) Владимировна
Отец ребёнка: Левинтас Вульф (Владимир)
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Левинтас Вульф (Владимир)
Смерть
Около 1944