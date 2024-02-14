Левинтас (Суздальницкая) Надежда Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левинтас (Суздальницкая) Надежда Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1944

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суздальницкий Исай (Ицхак Янкев) (Ицхак Янкев) Мойшевич

Мать: Суздальницкая (Иосилевич) Рахель Лея Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левинтас Вульф (Владимир)

Рождение ребёнка
1904

Сын: Левинтас Яков

Отец ребёнка: Левинтас Вульф (Владимир)

Рождение ребёнка
11.05.1907

Дочь: Дудикова (Левинтас) Энетта (Туся) Владимировна

Отец ребёнка: Левинтас Вульф (Владимир)

Рождение ребёнка
1912

Сын: Левинтас Борис Вульфович

Отец ребёнка: Левинтас Вульф (Владимир)

Смерть
Около 1944

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