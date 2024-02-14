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Левинтас Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Левинтас Вульф (Владимир)

Мать: Левинтас (Суздальницкая) Надежда Исаевна

Военная награда
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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