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Левинтас Борис Вульфович

Место рождения

Витебск

Дата рождения

1912

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Левинтас Вульф (Владимир)

Мать: Левинтас (Суздальницкая) Надежда Исаевна

Военная награда
Неизвестно
Левинтанус Борис Вульфович Гв. подполковник, __.__.1912Белорусская ССР, Витебская обл., г. Витебск. Сводная картотека Перечень наград 25.12.1941 Орден Красного Знамени 22.12.1942 Медаль «За оборону С... Показать все
Смерть
2005
Причина смерти: http://jewmil.ru/biografii/item/1676-levintanus-boris-vulfovich

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