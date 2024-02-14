Левинтас Борис Вульфович
Место рожденияВитебск
Дата рождения1912
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Военная награда
Неизвестно
Левинтанус Борис Вульфович Гв. подполковник, __.__.1912Белорусская ССР, Витебская обл., г. Витебск. Сводная картотека Перечень наград 25.12.1941 Орден Красного Знамени 22.12.1942 Медаль «За оборону С... Показать все
Смерть
2005
Причина смерти: http://jewmil.ru/biografii/item/1676-levintanus-boris-vulfovich