Дудикова (Левинтас) Энетта (Туся) Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудикова (Левинтас) Энетта (Туся) Владимировна

Место рождения

Улан-Удэ

Дата рождения

11.05.1907

Дата смерти

11.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1907

Отец: Левинтас Вульф (Владимир)

Мать: Левинтас (Суздальницкая) Надежда Исаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель младших классов
Рождение ребёнка
19.09.1925

Сын: Дудиков Вил Наумович

Отец ребёнка: Гринштадт (Дудиков) Наум Борисович

Рождение ребёнка
12.08.1937

Дочь: Дудикова (Дудикова) Элеонора Наумовна

Отец ребёнка: Гринштадт (Дудиков) Наум Борисович

Смерть
11.04.1956

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