Дудикова (Левинтас) Энетта (Туся) Владимировна
Место рожденияУлан-Удэ
Дата рождения11.05.1907
Дата смерти11.04.1956
ПолЖенский
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1907
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель младших классов
Рождение ребёнка
19.09.1925
Сын: Дудиков Вил Наумович
Отец ребёнка: Гринштадт (Дудиков) Наум Борисович
Рождение ребёнка
12.08.1937
Дочь: Дудикова (Дудикова) Элеонора Наумовна
Отец ребёнка: Гринштадт (Дудиков) Наум Борисович
Смерть
11.04.1956