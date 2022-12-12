Стрельникова (Нифонтова) Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельникова (Нифонтова) Дарья Петровна

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Место рождения

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
27.04.1877

Муж: Стрельников Василий Алексеевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.08.1878

Сын: Стрельников Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Стрельников Василий Алексеевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.11.1880

Сын: Стрельников Степан Васильевич

Отец ребёнка: Стрельников Василий Алексеевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.01.1883

Сын: Стрельников Павел Васильевич

Отец ребёнка: Стрельников Василий Алексеевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.06.1884

Дочь: Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Стрельников Василий Алексеевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.11.1886

Сын: Стрельников Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Стрельников Василий Алексеевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.04.1889

Сын: Стрельников Егор Васильевич

Отец ребёнка: Стрельников Василий Алексеевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.04.1891

Сын: Стрельников Антон Васильевич

Отец ребёнка: Стрельников Василий Алексеевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
31.10.1893

Дочь: Бердникова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Стрельников Василий Алексеевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.03.1896

Дочь: Неялова Федора Васильевна

Отец ребёнка: Стрельников Василий Алексеевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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