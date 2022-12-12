Стрельникова (Нифонтова) Дарья Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1877
Рождение ребёнка
30.08.1878
Сын: Стрельников Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Стрельников Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
10.11.1880
Сын: Стрельников Степан Васильевич
Отец ребёнка: Стрельников Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
22.01.1883
Сын: Стрельников Павел Васильевич
Отец ребёнка: Стрельников Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
18.06.1884
Дочь: Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Стрельников Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
20.11.1886
Сын: Стрельников Кузьма Васильевич
Отец ребёнка: Стрельников Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
19.04.1889
Сын: Стрельников Егор Васильевич
Отец ребёнка: Стрельников Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
26.04.1891
Сын: Стрельников Антон Васильевич
Отец ребёнка: Стрельников Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
31.10.1893
Дочь: Бердникова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Стрельников Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
19.03.1896
Дочь: Неялова Федора Васильевна
Отец ребёнка: Стрельников Василий Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно