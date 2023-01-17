Бердникова (Стрельникова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердникова (Стрельникова) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

31.10.1893

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1893

Отец: Стрельников Василий Алексеевич

Мать: Стрельникова Дарья Петровна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
04.02.1912

Муж: Бердников Флор Данилович

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.10.1912

Сын: Бердников Максим Фролович

Отец ребёнка: Бердников Флор Данилович

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
24.01.1914

Дочь: Мария Фроловна

Отец ребёнка: Бердников Флор Данилович

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.10.1918

Дочь: Ефросинья Фроловна

Отец ребёнка: Бердников Флор Данилович

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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