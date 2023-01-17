Бердникова (Стрельникова) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения31.10.1893
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1893
Бракосочетание
04.02.1912
Рождение ребёнка
10.10.1912
Сын: Бердников Максим Фролович
Отец ребёнка: Бердников Флор Данилович
Рождение ребёнка
24.01.1914
Дочь: Мария Фроловна
Отец ребёнка: Бердников Флор Данилович
Рождение ребёнка
13.10.1918
Дочь: Ефросинья Фроловна
Отец ребёнка: Бердников Флор Данилович
Работа или профессия
Неизвестно