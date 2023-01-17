Бердников Флор Данилович
Место рождения
Дата рождения30.08.1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1912
Рождение ребёнка
10.10.1912
Сын: Бердников Максим Фролович
Мать ребёнка: Бердникова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
24.01.1914
Дочь: Мария Фроловна
Мать ребёнка: Бердникова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
13.10.1918
Дочь: Ефросинья Фроловна
Мать ребёнка: Бердникова Анастасия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно