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Стрельников Антон Васильевич

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Место рождения

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

26.04.1891

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1891

Отец: Стрельников Василий Алексеевич

Мать: Стрельникова Дарья Петровна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
30.01.1910

Жена: Стрельникова Степанида Михайловна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.04.1911

Сын: Стрельников Артемий Антонович

Мать ребёнка: Стрельникова Степанида Михайловна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.08.1913

Сын: Стрельников Никанор Антонович

Мать ребёнка: Стрельникова Степанида Михайловна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.08.1913

Сын: Стрельников Трофим Антонович

Мать ребёнка: Стрельникова Степанида Михайловна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Стрельников Иван Антонович

Мать ребёнка: Стрельникова Степанида Михайловна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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