Стрельников Антон Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.04.1891
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1891
Бракосочетание
30.01.1910
Рождение ребёнка
04.04.1911
Сын: Стрельников Артемий Антонович
Мать ребёнка: Стрельникова Степанида Михайловна
Рождение ребёнка
19.08.1913
Сын: Стрельников Никанор Антонович
Мать ребёнка: Стрельникова Степанида Михайловна
Рождение ребёнка
19.08.1913
Сын: Стрельников Трофим Антонович
Мать ребёнка: Стрельникова Степанида Михайловна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Стрельников Иван Антонович
Мать ребёнка: Стрельникова Степанида Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно