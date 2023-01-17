Стрельникова (Киреева) Степанида Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1910
Рождение ребёнка
04.04.1911
Сын: Стрельников Артемий Антонович
Отец ребёнка: Стрельников Антон Васильевич
Рождение ребёнка
19.08.1913
Сын: Стрельников Никанор Антонович
Отец ребёнка: Стрельников Антон Васильевич
Рождение ребёнка
19.08.1913
Сын: Стрельников Трофим Антонович
Отец ребёнка: Стрельников Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Стрельников Иван Антонович
Отец ребёнка: Стрельников Антон Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно