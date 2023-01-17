Стрельникова (Киреева) Степанида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельникова (Киреева) Степанида Михайловна

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Место рождения

Макаровка, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1889

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Макаровка, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
30.01.1910

Муж: Стрельников Антон Васильевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.04.1911

Сын: Стрельников Артемий Антонович

Отец ребёнка: Стрельников Антон Васильевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.08.1913

Сын: Стрельников Никанор Антонович

Отец ребёнка: Стрельников Антон Васильевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.08.1913

Сын: Стрельников Трофим Антонович

Отец ребёнка: Стрельников Антон Васильевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Стрельников Иван Антонович

Отец ребёнка: Стрельников Антон Васильевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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