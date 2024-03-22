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Стрельников Фёдор Васильевич

Место рождения

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

30.08.1878

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1878

Отец: Стрельников Василий Алексеевич

Мать: Стрельникова Дарья Петровна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Крещение
31.08.1878
Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
20.11.1896

Жена: Стрельникова Татьяна Васильевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Стрельников Родион Фёдорович

Мать ребёнка: Стрельникова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
11.10.1901

Сын: Стрельников Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Стрельникова Татьяна Васильевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.04.1904

Сын: Стрельников Егор Фёдорович

Мать ребёнка: Стрельникова Татьяна Васильевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.10.1906

Сын: Стрельников Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Стрельникова Татьяна Васильевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.05.1909

Сын: Стрельников Степан Фёдорович

Мать ребёнка: Стрельникова Татьяна Васильевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.01.1912

Сын: Стрельников Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Стрельникова Татьяна Васильевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.12.1914

Сын: Стрельников Яков Фёдорович

Мать ребёнка: Стрельникова Татьяна Васильевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
После 1918

Сын: Стрельников Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Стрельникова Татьяна Васильевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Стрельников Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Стрельникова Татьяна Васильевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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