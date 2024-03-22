Стрельников Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.08.1878
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1878
Крещение
31.08.1878
Бракосочетание
20.11.1896
Рождение ребёнка
1898
Сын: Стрельников Родион Фёдорович
Мать ребёнка: Стрельникова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
11.10.1901
Сын: Стрельников Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Стрельникова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
16.04.1904
Сын: Стрельников Егор Фёдорович
Мать ребёнка: Стрельникова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
27.10.1906
Сын: Стрельников Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Стрельникова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
29.05.1909
Сын: Стрельников Степан Фёдорович
Мать ребёнка: Стрельникова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
27.01.1912
Сын: Стрельников Павел Фёдорович
Мать ребёнка: Стрельникова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
08.12.1914
Сын: Стрельников Яков Фёдорович
Мать ребёнка: Стрельникова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
После 1918
Сын: Стрельников Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Стрельникова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Стрельников Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Стрельникова Татьяна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно