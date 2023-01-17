Стрельникова (Кривоносова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельникова (Кривоносова) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.11.1896

Муж: Стрельников Фёдор Васильевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Стрельников Родион Фёдорович

Отец ребёнка: Стрельников Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
11.10.1901

Сын: Стрельников Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Стрельников Фёдор Васильевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.04.1904

Сын: Стрельников Егор Фёдорович

Отец ребёнка: Стрельников Фёдор Васильевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.10.1906

Сын: Стрельников Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Стрельников Фёдор Васильевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.05.1909

Сын: Стрельников Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Стрельников Фёдор Васильевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.01.1912

Сын: Стрельников Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Стрельников Фёдор Васильевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.12.1914

Сын: Стрельников Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Стрельников Фёдор Васильевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
После 1918

Сын: Стрельников Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Стрельников Фёдор Васильевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Стрельников Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Стрельников Фёдор Васильевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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