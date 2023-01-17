Стрельникова (Кривоносова) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.11.1896
Рождение ребёнка
1898
Сын: Стрельников Родион Фёдорович
Отец ребёнка: Стрельников Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
11.10.1901
Сын: Стрельников Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Стрельников Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
16.04.1904
Сын: Стрельников Егор Фёдорович
Отец ребёнка: Стрельников Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
27.10.1906
Сын: Стрельников Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Стрельников Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
29.05.1909
Сын: Стрельников Степан Фёдорович
Отец ребёнка: Стрельников Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
27.01.1912
Сын: Стрельников Павел Фёдорович
Отец ребёнка: Стрельников Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
08.12.1914
Сын: Стрельников Яков Фёдорович
Отец ребёнка: Стрельников Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
После 1918
Сын: Стрельников Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Стрельников Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Стрельников Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Стрельников Фёдор Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно