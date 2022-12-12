Горчакова Дарья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Мария Платоновна
Отец ребёнка: Горчаков? Платон Антонович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Горчаков? Иван Платонович
Отец ребёнка: Горчаков? Платон Антонович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Горчаков? Александр Платонович
Отец ребёнка: Горчаков? Платон Антонович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мария Платоновна
Отец ребёнка: Горчаков? Платон Антонович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Горчаков? Александр Платонович
Отец ребёнка: Горчаков? Платон Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горчаков?/калистратов Василий Платонович
Отец ребёнка: Горчаков? Платон Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно