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Горчакова Дарья Васильевна

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Место рождения

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Мария Платоновна

Отец ребёнка: Горчаков? Платон Антонович

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1885

Сын: Горчаков? Иван Платонович

Отец ребёнка: Горчаков? Платон Антонович

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Горчаков? Александр Платонович

Отец ребёнка: Горчаков? Платон Антонович

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мария Платоновна

Отец ребёнка: Горчаков? Платон Антонович

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1894

Сын: Горчаков? Александр Платонович

Отец ребёнка: Горчаков? Платон Антонович

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горчаков?/калистратов Василий Платонович

Отец ребёнка: Горчаков? Платон Антонович

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горчаков? Платон Антонович

Смерть
Неизвестно
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