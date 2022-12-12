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(Горчаков?) Мария Платоновна

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Место рождения

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1879

Дата смерти

1879

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Горчаков? Платон Антонович

Мать: Горчакова Дарья Васильевна

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
1879
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