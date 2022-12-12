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Горчаков? Иван Платонович
Горчаков? Иван Платонович
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Место рождения
Безкурниково
, Тульский уезд, Тульская губерния
Дата рождения
1885
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Горчаков? Платон Антонович
1856 г.р.
Мать
Горчакова Дарья Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец:
Горчаков? Платон Антонович
Мать:
Горчакова Дарья Васильевна
Безкурниково
, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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