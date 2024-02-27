Зимина Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1921
Дата смерти15.09.1991
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Зимин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зимин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Зимин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
25.02.1953
Отец ребёнка: Зимин Михаил Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.09.1991