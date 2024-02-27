Зимина Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина Лидия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1921

Дата смерти

15.09.1991

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1921

Отец: Щербаков Александр Александрович?

Мать: Щербакова Татьяна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Зимин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Зимин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
25.02.1953

Сын: Зимин Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Зимин Михаил Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.09.1991

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