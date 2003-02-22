Зимин Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1912
Дата смерти22.02.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1912
Отец: Зимин Николай Петрович
Мать: Зимина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зимина Алиса Михайловна
Мать ребёнка: Зимина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зимина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Зимина Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зимин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Зимина Лидия Александровна
Рождение ребёнка
25.02.1953
Мать ребёнка: Зимина Лидия Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.02.2003