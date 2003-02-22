Зимин Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимин Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1912

Дата смерти

22.02.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1912

Отец: Зимин Николай Петрович

Мать: Зимина Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимина Алиса Михайловна

Мать ребёнка: Зимина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Зимина Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Зимина Лидия Александровна

Рождение ребёнка
25.02.1953

Сын: Зимин Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Зимина Лидия Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.02.2003

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