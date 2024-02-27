Щербакова Татьяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Татьяна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефим

Мать: ? Кировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раздорская Елизавета Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Аркадий Александрович

Отец ребёнка: Щербаков Александр Александрович?

Рождение ребёнка
19.03.1921

Дочь: Зимина Лидия Александровна

Отец ребёнка: Щербаков Александр Александрович?

Смерть
24.10.1969

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