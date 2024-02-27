Щербакова Татьяна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.10.1969
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раздорская Елизавета Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Аркадий Александрович
Отец ребёнка: Щербаков Александр Александрович?
Рождение ребёнка
19.03.1921
Дочь: Зимина Лидия Александровна
Отец ребёнка: Щербаков Александр Александрович?
Смерть
24.10.1969