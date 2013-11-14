Хилькевич (Сабанцева) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.09.1926
Дата смерти14.11.2013
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1926
Отец: Сабанцев Иван Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1950
Сын: Хилькевич Виктор Станиславович
Отец ребёнка: Хилькевич Станислав Эдуардович
Рождение ребёнка
27.01.1952
Сын: Хилькевич Леонид Станиславович
Отец ребёнка: Хилькевич Станислав Эдуардович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.11.2013