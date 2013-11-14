Хилькевич (Сабанцева) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилькевич (Сабанцева) Людмила Ивановна

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Место рождения

Чеберюла, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

24.09.1926

Дата смерти

14.11.2013

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1926

Отец: Сабанцев Иван Васильевич

Мать: не указана

Чеберюла, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
27.03.1950

Сын: Хилькевич Виктор Станиславович

Отец ребёнка: Хилькевич Станислав Эдуардович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
27.01.1952

Сын: Хилькевич Леонид Станиславович

Отец ребёнка: Хилькевич Станислав Эдуардович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хилькевич Станислав Эдуардович

Смерть
14.11.2013
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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