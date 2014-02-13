Хилькевич Леонид Станиславович
Место рожденияРоссия
Дата рождения27.01.1952
Дата смерти13.02.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1952
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
13.02.2014
Похороны
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область