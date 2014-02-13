Хилькевич Леонид Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилькевич Леонид Станиславович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

27.01.1952

Дата смерти

13.02.2014

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1952

Отец: Хилькевич Станислав Эдуардович

Мать: Хилькевич Людмила Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
13.02.2014
Похороны
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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