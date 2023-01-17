Сабанцев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1926
Дочь: Хилькевич Людмила Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сабанцева Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1941
Пропал без вести