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Сабанцев Иван Васильевич

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Место рождения

Чеберюла, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Чеберюла, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
24.09.1926

Дочь: Хилькевич Людмила Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Чеберюла, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабанцева Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабанцева Анна Васильевна

Смерть
?.11.1941
Пропал без вести
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