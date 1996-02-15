Ческидова (Пономарёва) Фотинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ческидова (Пономарёва) Фотинья Ивановна

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Место рождения

с.Башкарка, Пригородный р-он, Свердловской обл.

Дата рождения

24.04.1917

Дата смерти

15.02.1996

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1917

Отец: Пономарёв Иван Петрович

Мать: Пономарёва (Южакова) Лукерья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ческидов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
05.11.1934

Сын: Ческидов Игорь Иванович

Отец ребёнка: Ческидов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
03.06.1936

Сын: Ческидов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Ческидов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
01.05.1938

Сын: Ческидов Борис Иванович

Отец ребёнка: Ческидов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
15.07.1939

Дочь: Филатова (Ческидова) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Ческидов Иван Николаевич

Смерть
15.02.1996

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