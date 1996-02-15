Ческидова (Пономарёва) Фотинья Ивановна
Место рожденияс.Башкарка, Пригородный р-он, Свердловской обл.
Дата рождения24.04.1917
Дата смерти15.02.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1917
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1934
Отец ребёнка: Ческидов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
03.06.1936
Отец ребёнка: Ческидов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
01.05.1938
Отец ребёнка: Ческидов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
15.07.1939
Дочь: Филатова (Ческидова) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Ческидов Иван Николаевич
Смерть
15.02.1996