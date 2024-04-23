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Ческидов Иван Николаевич

Место рождения

д.Мурзинка, Пригородный район, Свердловская область

Дата рождения

01.05.1910

Дата смерти

01.04.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ческидова (Пономарёва) Фотинья Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1934

Сын: Ческидов Игорь Иванович

Мать ребёнка: Ческидова (Пономарёва) Фотинья Ивановна

Рождение ребёнка
03.06.1936

Сын: Ческидов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Ческидова (Пономарёва) Фотинья Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1938

Сын: Ческидов Борис Иванович

Мать ребёнка: Ческидова (Пономарёва) Фотинья Ивановна

Рождение ребёнка
15.07.1939

Дочь: Филатова (Ческидова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Ческидова (Пономарёва) Фотинья Ивановна

Смерть
01.04.1982

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