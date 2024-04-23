Ческидов Иван Николаевич
Место рожденияд.Мурзинка, Пригородный район, Свердловская область
Дата рождения01.05.1910
Дата смерти01.04.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1934
Мать ребёнка: Ческидова (Пономарёва) Фотинья Ивановна
Рождение ребёнка
03.06.1936
Мать ребёнка: Ческидова (Пономарёва) Фотинья Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1938
Мать ребёнка: Ческидова (Пономарёва) Фотинья Ивановна
Рождение ребёнка
15.07.1939
Дочь: Филатова (Ческидова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Ческидова (Пономарёва) Фотинья Ивановна
Смерть
01.04.1982