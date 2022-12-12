Чернова (Михайлова) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения04.01.1896
Дата смерти07.05.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1896
Рождение ребёнка
12.02.1922
Сын: Чернов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Чернов Николай Александрович
Рождение ребёнка
22.08.1927
Дочь: Максимова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Чернов Николай Александрович
Рождение ребёнка
04.12.1929
Сын: Чернов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Чернов Николай Александрович
Рождение ребёнка
24.03.1933
Дочь: Краснова Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Чернов Николай Александрович
Рождение ребёнка
22.08.1935
Сын: Чернов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Чернов Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.05.1969
пневмония 73 года