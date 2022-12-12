Чернова (Михайлова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Михайлова) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

04.01.1896

Дата смерти

07.05.1969

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1896

Отец: Никонов Михаил Никонович

Мать: Никонова Евдокия Григорьевна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.02.1922

Сын: Чернов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Чернов Николай Александрович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.08.1927

Дочь: Максимова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Чернов Николай Александрович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.12.1929

Сын: Чернов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Чернов Николай Александрович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
24.03.1933

Дочь: Краснова Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Чернов Николай Александрович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.08.1935

Сын: Чернов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Чернов Николай Александрович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Николай Александрович

Смерть
07.05.1969
Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
пневмония 73 года
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