Никонов Михаил Никонович
Место рождения
Дата рождения14.10.1872
Дата смертиДо 1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1872
Бракосочетание
12.05.1893
Рождение ребёнка
05.11.1894
Сын: Михайлов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Никонова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
04.01.1896
Дочь: Чернова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Никонова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
10.10.1898
Дочь: Михайлова Марина Михайловна
Мать ребёнка: Никонова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
04.07.1901
Дочь: Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Никонова Евдокия Григорьевна
крестная у Ивана Спиридонова дочь Ксения
Рождение ребёнка
29.02.1904
Сын: Михайлов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Никонова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.08.1910
Сын: Михайлов Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Никонова Евдокия Григорьевна
Крестный Василий Платонов, крестная дочь Мария у Якова Петрова
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1921