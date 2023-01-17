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Никонов Михаил Никонович

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

14.10.1872

Дата смерти

До 1921

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1872

Отец: Герасимов Никон Герасимович

Мать: Герасимова Надежда Демьяновна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
12.05.1893

Жена: Никонова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
05.11.1894

Сын: Михайлов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Никонова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
04.01.1896

Дочь: Чернова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Никонова Евдокия Григорьевна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.10.1898

Дочь: Михайлова Марина Михайловна

Мать ребёнка: Никонова Евдокия Григорьевна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.07.1901

Дочь: Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Никонова Евдокия Григорьевна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
крестная у Ивана Спиридонова дочь Ксения
Рождение ребёнка
29.02.1904

Сын: Михайлов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Никонова Евдокия Григорьевна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.08.1910

Сын: Михайлов Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Никонова Евдокия Григорьевна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Крестный Василий Платонов, крестная дочь Мария у Якова Петрова
Рождение ребёнка
1914

Сын: Михайлов Петр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
До 1921
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