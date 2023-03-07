Никонова (Григорьева) Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871
Отец: Якимов Григорий Якимович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1893
Рождение ребёнка
05.11.1894
Сын: Михайлов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Никонов Михаил Никонович
Рождение ребёнка
04.01.1896
Дочь: Чернова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Никонов Михаил Никонович
Рождение ребёнка
10.10.1898
Дочь: Михайлова Марина Михайловна
Отец ребёнка: Никонов Михаил Никонович
Рождение ребёнка
04.07.1901
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Никонов Михаил Никонович
крестная у Ивана Спиридонова дочь Ксения
Рождение ребёнка
29.02.1904
Сын: Михайлов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Никонов Михаил Никонович
Рождение ребёнка
01.08.1910
Сын: Михайлов Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Никонов Михаил Никонович
Крестный Василий Платонов, крестная дочь Мария у Якова Петрова
Смерть
Неизвестно