Никонова (Григорьева) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова (Григорьева) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Шимкусы, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Вычислено 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871

Отец: Якимов Григорий Якимович

Мать: не указана

Шимкусы, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
12.05.1893

Муж: Никонов Михаил Никонович

Рождение ребёнка
05.11.1894

Сын: Михайлов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Никонов Михаил Никонович

Рождение ребёнка
04.01.1896

Дочь: Чернова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Никонов Михаил Никонович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.10.1898

Дочь: Михайлова Марина Михайловна

Отец ребёнка: Никонов Михаил Никонович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.07.1901

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Никонов Михаил Никонович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
крестная у Ивана Спиридонова дочь Ксения
Рождение ребёнка
29.02.1904

Сын: Михайлов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Никонов Михаил Никонович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.08.1910

Сын: Михайлов Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Никонов Михаил Никонович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Крестный Василий Платонов, крестная дочь Мария у Якова Петрова
Смерть
Неизвестно
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