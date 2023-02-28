Чернов (Александров) Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения24.01.1892
Дата смерти15.10.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1892
крестный Алексей Стефанов, крестная София Павлова из села Шакулева муж Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
12.02.1922
Сын: Чернов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Чернова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
22.08.1927
Дочь: Максимова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Чернова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
04.12.1929
Сын: Чернов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Чернова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
24.03.1933
Дочь: Краснова Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Чернова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
22.08.1935
Сын: Чернов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Чернова Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1974
82 года