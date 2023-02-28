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Чернов (Александров) Николай Александрович

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

24.01.1892

Дата смерти

15.10.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1892

Отец: Спиридонов Александр Спиридонович

Мать: Спиридонова Христина Максимовна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
крестный Алексей Стефанов, крестная София Павлова из села Шакулева муж Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
12.02.1922

Сын: Чернов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Чернова Татьяна Михайловна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.08.1927

Дочь: Максимова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Чернова Татьяна Михайловна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.12.1929

Сын: Чернов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Чернова Татьяна Михайловна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
24.03.1933

Дочь: Краснова Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Чернова Татьяна Михайловна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.08.1935

Сын: Чернов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Чернова Татьяна Михайловна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Татьяна Михайловна

Смерть
15.10.1974
Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
82 года
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