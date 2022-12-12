Тимофеева (Демидова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.08.1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1953
Отец: Демидов Иван Прокофьевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1953
Бракосочетание
Между 1972 и 1979
Рождение ребёнка
23.01.1979
Дочь: Тимофеева Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Тимофеев Сергей Павлович
Рождение ребёнка
31.10.1981
Отец ребёнка: Тимофеев Сергей Павлович