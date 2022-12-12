Тимофеева (Демидова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Демидова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Фёдоровка

Дата рождения

01.08.1953

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1953

Отец: Демидов Иван Прокофьевич

Мать: не указана

Место жительства
С 1953
Бракосочетание
Между 1972 и 1979

Муж: Тимофеев Сергей Павлович

Рождение ребёнка
23.01.1979

Дочь: Тимофеева Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Тимофеев Сергей Павлович

Рождение ребёнка
31.10.1981

Сын: Тимофеев Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Тимофеев Сергей Павлович

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