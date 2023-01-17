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Тимофеев Сергей Павлович

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Место рождения

Обильное

Дата рождения

07.06.1956

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1956

Отец: не указан

Мать: Прейс Галина Ивановна

Место жительства
С 1956
Бракосочетание
Между 1972 и 1979

Жена: Тимофеева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
23.01.1979

Дочь: Тимофеева Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Тимофеева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
31.10.1981

Сын: Тимофеев Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Тимофеева Валентина Ивановна

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