Тимофеев Сергей Павлович
Место рождения
Дата рождения07.06.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1956
Отец: не указан
Мать: Прейс Галина Ивановна
Место жительства
С 1956
Бракосочетание
Между 1972 и 1979
Рождение ребёнка
23.01.1979
Дочь: Тимофеева Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Тимофеева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
31.10.1981
Мать ребёнка: Тимофеева Валентина Ивановна