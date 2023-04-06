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Тимофеев Павел Сергеевич

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Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

31.10.1981

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1981

Отец: Тимофеев Сергей Павлович

Мать: Тимофеева Валентина Ивановна

Место жительства
С 1981
Бракосочетание
Между 1997 и 2000

Жена: Тимофеева Яна Ивановна

Рождение ребёнка
08.06.2000

Сын: Тимофеев Иван Павлович

Мать ребёнка: Тимофеева Яна Ивановна

Бракосочетание
Между 2000 и 2008

Жена: Тимофеева Татьяна Игоревна

Рождение ребёнка
10.06.2008

Дочь: Тимофеева Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Игоревна

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