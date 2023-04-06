Тимофеев Павел Сергеевич
Место рождения
Дата рождения31.10.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1981
Место жительства
С 1981
Бракосочетание
Между 1997 и 2000
Жена: Тимофеева Яна Ивановна
Рождение ребёнка
08.06.2000
Мать ребёнка: Тимофеева Яна Ивановна
Бракосочетание
Между 2000 и 2008
Рождение ребёнка
10.06.2008
Дочь: Тимофеева Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Игоревна