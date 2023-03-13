Волкова (Московцева) Анастасія
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1895
Отец: Московцевъ Николай
Мать: Московцева Агаѳія
Бракосочетание
09.11.1911
Муж: Волковъ Максимъ
Рождение ребёнка
27.05.1912
Сын: Волковъ Максимъ
Отец ребёнка: Волковъ Максимъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1913
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Волковъ Максимъ
Рождение ребёнка
19.06.1915
Сын: Волковъ Иванъ
Отец ребёнка: Волковъ Максимъ