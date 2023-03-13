Волкова (Московцева) Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Московцева) Анастасія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1895

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1895

Отец: Московцевъ Николай

Мать: Московцева Агаѳія

Бракосочетание
09.11.1911

Муж: Волковъ Максимъ

Рождение ребёнка
27.05.1912

Сын: Волковъ Максимъ

Отец ребёнка: Волковъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1913

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Волковъ Максимъ

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1915

Сын: Волковъ Иванъ

Отец ребёнка: Волковъ Максимъ

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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