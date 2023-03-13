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Волковъ Максимъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Волковъ Алексей

Мать: Волкова Агриппина

Бракосочетание
09.11.1911

Жена: Волкова Анастасія

Рождение ребёнка
27.05.1912

Сын: Волковъ Максимъ

Мать ребёнка: Волкова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1913

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Волкова Анастасія

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1915

Сын: Волковъ Иванъ

Мать ребёнка: Волкова Анастасія

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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