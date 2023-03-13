Волковъ Максимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Волковъ Алексей
Мать: Волкова Агриппина
Бракосочетание
09.11.1911
Жена: Волкова Анастасія
Рождение ребёнка
27.05.1912
Сын: Волковъ Максимъ
Мать ребёнка: Волкова Анастасія
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1913
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Волкова Анастасія
Рождение ребёнка
19.06.1915
Сын: Волковъ Иванъ
Мать ребёнка: Волкова Анастасія