Волковъ Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Волковъ Илья
Мать: Волкова Дарія Иванова
Бракосочетание
27.01.1875
Жена: Волкова Агриппина
Рождение ребёнка
04.05.1880
Дочь: Попова Ирина
Мать ребёнка: Волкова Агриппина
Рождение ребёнка
12.02.1883
Сын: Волковъ Федоръ
Мать ребёнка: Волкова Агриппина
Рождение ребёнка
1885
Сын: Волковъ Георгий
Мать ребёнка: Волкова Агриппина
Рождение ребёнка
1888
Сын: Волковъ Степанъ
Мать ребёнка: Волкова Агриппина
Рождение ребёнка
1889
Сын: Волковъ Трофимъ
Мать ребёнка: Волкова Агриппина
Рождение ребёнка
1893
Сын: Волковъ Максимъ
Мать ребёнка: Волкова Агриппина
Рождение ребёнка
25.10.1895
Дочь: Шитова Анастасия
Мать ребёнка: Волкова Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волковъ Андрей
Мать ребёнка: Волкова Агриппина