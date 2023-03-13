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Волковъ Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Волковъ Илья

Мать: Волкова Дарія Иванова

Бракосочетание
27.01.1875

Жена: Волкова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1880

Дочь: Попова Ирина

Мать ребёнка: Волкова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1883

Сын: Волковъ Федоръ

Мать ребёнка: Волкова Агриппина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Сын: Волковъ Георгий

Мать ребёнка: Волкова Агриппина

Рождение ребёнка
1888

Сын: Волковъ Степанъ

Мать ребёнка: Волкова Агриппина

Рождение ребёнка
1889

Сын: Волковъ Трофимъ

Мать ребёнка: Волкова Агриппина

Рождение ребёнка
1893

Сын: Волковъ Максимъ

Мать ребёнка: Волкова Агриппина

Рождение ребёнка
25.10.1895

Дочь: Шитова Анастасия

Мать ребёнка: Волкова Агриппина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волковъ Андрей

Мать ребёнка: Волкова Агриппина

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