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Волковъ Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Волковъ Алексей

Мать: Волкова Агриппина

Бракосочетание
10.11.1904

Жена: Волкова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1905

Сын: Волковъ Семенъ

Мать ребёнка: Волкова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1906

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Волкова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1910

Сын: Волковъ Николай

Мать ребёнка: Волкова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1912

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Волкова Варвара

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1914

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Волкова Варвара

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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