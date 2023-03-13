Волковъ Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Волковъ Алексей
Мать: Волкова Агриппина
Бракосочетание
10.11.1904
Жена: Волкова Варвара
Рождение ребёнка
29.08.1905
Сын: Волковъ Семенъ
Мать ребёнка: Волкова Варвара
Рождение ребёнка
23.10.1906
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Волкова Варвара
Рождение ребёнка
01.12.1910
Сын: Волковъ Николай
Мать ребёнка: Волкова Варвара
Рождение ребёнка
18.09.1912
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Волкова Варвара
Рождение ребёнка
28.02.1914
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Волкова Варвара