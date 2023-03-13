Волкова (Тараканова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Тараканова) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Таракановъ Степанъ

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1904

Муж: Волковъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1905

Сын: Волковъ Семенъ

Отец ребёнка: Волковъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1906

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Волковъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1910

Сын: Волковъ Николай

Отец ребёнка: Волковъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1912

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Волковъ Георгий

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1914

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Волковъ Георгий

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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