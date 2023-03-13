Волкова (Тараканова) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Таракановъ Степанъ
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1904
Муж: Волковъ Георгий
Рождение ребёнка
29.08.1905
Сын: Волковъ Семенъ
Отец ребёнка: Волковъ Георгий
Рождение ребёнка
23.10.1906
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Волковъ Георгий
Рождение ребёнка
01.12.1910
Сын: Волковъ Николай
Отец ребёнка: Волковъ Георгий
Рождение ребёнка
18.09.1912
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Волковъ Георгий
Рождение ребёнка
28.02.1914
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Волковъ Георгий