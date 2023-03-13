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Московцевъ Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Московцевъ Иванъ

Мать: Московцева Анна

Бракосочетание
13.01.1880

Жена: Московцева Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1880

Дочь: Московцева Їустинія

Мать ребёнка: Московцева Агаѳія

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Московцева Анна

Мать ребёнка: Московцева Агаѳія

Рождение ребёнка
12.01.1888

Сын: Московцевъ Иванъ

Мать ребёнка: Московцева Агаѳія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1890

Сын: Московцевъ Осія

Мать ребёнка: Московцева Агаѳія

Рождение ребёнка
21.02.1893

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Московцева Агаѳія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1895

Дочь: Волкова Анастасія

Мать ребёнка: Московцева Агаѳія

Рождение ребёнка
06.03.1898

Дочь: Лазарева Анна

Мать ребёнка: Московцева Агаѳія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1902

Сын: Московцевъ Степанъ

Мать ребёнка: Московцева Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинія

Мать ребёнка: Московцева Агаѳія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Московцевъ Павелъ

Мать ребёнка: Московцева Агаѳія

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