Московцевъ Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Московцевъ Иванъ
Мать: Московцева Анна
Бракосочетание
13.01.1880
Жена: Московцева Агаѳія
Рождение ребёнка
02.10.1880
Дочь: Московцева Їустинія
Мать ребёнка: Московцева Агаѳія
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Московцева Анна
Мать ребёнка: Московцева Агаѳія
Рождение ребёнка
12.01.1888
Сын: Московцевъ Иванъ
Мать ребёнка: Московцева Агаѳія
Рождение ребёнка
16.10.1890
Сын: Московцевъ Осія
Мать ребёнка: Московцева Агаѳія
Рождение ребёнка
21.02.1893
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Московцева Агаѳія
Рождение ребёнка
18.10.1895
Дочь: Волкова Анастасія
Мать ребёнка: Московцева Агаѳія
Рождение ребёнка
06.03.1898
Дочь: Лазарева Анна
Мать ребёнка: Московцева Агаѳія
Рождение ребёнка
07.12.1902
Сын: Московцевъ Степанъ
Мать ребёнка: Московцева Агаѳія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинія
Мать ребёнка: Московцева Агаѳія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Московцевъ Павелъ
Мать ребёнка: Московцева Агаѳія