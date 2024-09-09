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Ярыгина (Рыжова) Матрена Поликарповна

Место рождения

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.11.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1869 ст.

Отец: Рыжов Поликарп Алексеевич

Мать: Рыжова (Ерегина) Ксения Владимировна

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 22 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#112
Крещение
04.11.1869 ст.
восприемница - д. Тевигино - солдатка Устинья Петровна Ерегина
Бракосочетание
29.01.1889 ст.

Муж: Ярыгин Михаил Минеевич

Запись № 2 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#25 ВОСПРИЕМНИКИ: по жениху - д. Свертнево - Александр Поликарпович Рыжов, Ефим Борисович Ярыгин по невесте - д. Свертнево - Осип Борисович Я... Показать все
Смерть
Неизвестно

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