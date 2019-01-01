деревня Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Свертнево

Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению безземельного Андрея Рыжова о причислении его в дер. Свертневу Юркинской волости. 1882 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 3. Дело 1249 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Новокуножской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9880Свертнево, д. вл.при р. Куноже.95105237468

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Юркинская волость
1536. Сверишева, деревня бывшая владельческая, при речке Куноже, дворов 25, жителей 159, часовня

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Юркинская волость
77СвертневоСвертневское.Ново-Куножскийбывшие помещичьи901651177175

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Юркинская волость
Свертнево166926деревняРусские61145186331

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Леденгский район, Юркинский сельсовет
Свертнево (шк. I ст.) 3856деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 52 км. Летнее: —.Зимнее: 315 км. Летнее: —.5861

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабушкинский район
35270Свертневодеревня59°24'с.ш.43°38'в.д.O-38-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабушкинский муниципальный район, Миньковское сельское поселение
19608444175д Свертневодеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.