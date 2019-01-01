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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению безземельного Андрея Рыжова о причислении его в дер. Свертневу Юркинской волости. 1882 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 3. Дело 1249 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Новокуножской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9880Свертнево, д. вл.при р. Куноже.95105237468
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1536. Сверишева, деревня бывшая владельческая, при речке Куноже, дворов 25, жителей 159, часовня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
77СвертневоСвертневское.Ново-Куножскийбывшие помещичьи901651177175
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Свертнево166926деревняРусские61145186331
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Свертнево (шк. I ст.) 3856деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 52 км. Летнее: —.Зимнее: 315 км. Летнее: —.5861
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35270Свертневодеревня59°24'с.ш.43°38'в.д.O-38-016
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608444175д Свертневодеревня