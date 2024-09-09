Ярыгин Михаил Минеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1889 ст.
Запись № 2 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#25 ВОСПРИЕМНИКИ: по жениху - д. Свертнево - Александр Поликарпович Рыжов, Ефим Борисович Ярыгин по невесте - д. Свертнево - Осип Борисович Я... Показать все
Смерть
Неизвестно