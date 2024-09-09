Ярыгин Михаил Минеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярыгин Михаил Минеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1889 ст.

Жена: Ярыгина (Рыжова) Матрена Поликарповна

Запись № 2 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#25 ВОСПРИЕМНИКИ: по жениху - д. Свертнево - Александр Поликарпович Рыжов, Ефим Борисович Ярыгин по невесте - д. Свертнево - Осип Борисович Я... Показать все
Смерть
Неизвестно

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