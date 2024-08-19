Осадчук Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.02.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1975
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Россия
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: Политехнический техникум
Бракосочетание
23.03.2003
Рождение ребёнка
11.11.2003
Сын: Осадчук Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Осадчук Леонида Михайловна
Рождение ребёнка
20.10.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осадчук Леонида Михайловна
Рождение ребёнка
23.03.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осадчук Леонида Михайловна