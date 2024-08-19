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Осадчук Алексей Васильевич

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Место рождения

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

07.02.1975

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1955 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

2003 г.р.
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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1975

Отец: Осадчук Василий Николаевич

Мать: Осадчук Татьяна Николаевна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Россия
Образование
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Образовательное учреждение: Политехнический техникум
Бракосочетание
23.03.2003

Жена: Осадчук Леонида Михайловна

Рождение ребёнка
11.11.2003

Сын: Осадчук Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Осадчук Леонида Михайловна

Рождение ребёнка
20.10.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осадчук Леонида Михайловна

Рождение ребёнка
23.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осадчук Леонида Михайловна

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