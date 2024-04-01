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Кубыкин Ион Родионович

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Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

13.06.1911

Дата смерти

25.05.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1911

Отец: Кубыкин Родион Казак Сибирского Войска Павлович

Мать: Кубыкина-Резанова (Охрименко) Прасковья Ивановна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Михаил Иванович Кочуров и девица Иустина Павловна Кубыкина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кубыкин Виктор Ионович

Мать ребёнка: Кубыкина (Иванова) Прасковья Аверьяновна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кубыкина (Иванова) Прасковья Аверьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кубыкина (Иванова) Прасковья Аверьяновна

Бракосочетание
25.11.1929

Жена: Кубыкина (Иванова) Прасковья Аверьяновна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: (Кубыкина) Лилия

Мать ребёнка: Кубыкина (Иванова) Прасковья Аверьяновна

Рождение ребёнка
28.09.1937

Сын: Кубыкин Том Ионович

Мать ребёнка: Кубыкина (Иванова) Прасковья Аверьяновна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Военная служба
1941
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
14 ОБВ (14 ОБВ); 98 тбр (98 тбр); 220 азсп (220 азсп)
Рождение ребёнка
28.08.1941

Сын: Кубыкин Сергей

Мать ребёнка: Кубыкина (Иванова) Прасковья Аверьяновна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.07.1946

Сын: Кубыкин Юрий Родионович

Мать ребёнка: Кубыкина (Иванова) Прасковья Аверьяновна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
25.05.1971
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Причина смерти: Болезнь -лимфогрануломатоз
Похороны
Неизвестно
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

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