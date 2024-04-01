Кубыкин Ион Родионович
Место рождения
Дата рождения13.06.1911
Дата смерти25.05.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1911
Отец: Кубыкин Родион Казак Сибирского Войска Павлович
Михаил Иванович Кочуров и девица Иустина Павловна Кубыкина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кубыкина (Иванова) Прасковья Аверьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кубыкина (Иванова) Прасковья Аверьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кубыкина (Иванова) Прасковья Аверьяновна
Бракосочетание
25.11.1929
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: (Кубыкина) Лилия
Мать ребёнка: Кубыкина (Иванова) Прасковья Аверьяновна
Рождение ребёнка
28.09.1937
Сын: Кубыкин Том Ионович
Мать ребёнка: Кубыкина (Иванова) Прасковья Аверьяновна
Военная служба
1941
14 ОБВ (14 ОБВ); 98 тбр (98 тбр); 220 азсп (220 азсп)
Рождение ребёнка
28.08.1941
Сын: Кубыкин Сергей
Мать ребёнка: Кубыкина (Иванова) Прасковья Аверьяновна
Рождение ребёнка
02.07.1946
Мать ребёнка: Кубыкина (Иванова) Прасковья Аверьяновна
Смерть
25.05.1971
Причина смерти: Болезнь -лимфогрануломатоз
Похороны
Неизвестно