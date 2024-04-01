Кубыкин Родион Казак Сибирского Войска Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубыкин Родион Казак Сибирского Войска Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1884

Дата смерти

19.03.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1884

Отец: Кубыкин Павел Николаевич

Мать: Кубыкина Анисья Петровна

Бракосочетание
11.06.1910

Жена: Кубыкина-Резанова (Охрименко) Прасковья Ивановна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Казачья дочь 20 лет, казак 27 лет
Рождение ребёнка
13.06.1911

Сын: Кубыкин Ион Родионович

Мать ребёнка: Кубыкина-Резанова (Охрименко) Прасковья Ивановна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Михаил Иванович Кочуров и девица Иустина Павловна Кубыкина
Смерть
19.03.1918
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Катар желудка 33 года
Похороны
Неизвестно
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

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