Кубыкин Родион Казак Сибирского Войска Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1884
Дата смерти19.03.1918
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1884
Отец: Кубыкин Павел Николаевич
Мать: Кубыкина Анисья Петровна
Бракосочетание
11.06.1910
Казачья дочь 20 лет, казак 27 лет
Рождение ребёнка
13.06.1911
Мать ребёнка: Кубыкина-Резанова (Охрименко) Прасковья Ивановна
Михаил Иванович Кочуров и девица Иустина Павловна Кубыкина
Смерть
19.03.1918
Катар желудка 33 года
Похороны
Неизвестно