Шумайлова Платонида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумайлова Платонида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумайлов Ерофей (Ярофей) Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумайлов Ерофей (Ярофей) Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумайлов Ерофей (Ярофей) Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумайлов Ерофей (Ярофей) Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумайлов Ерофей (Ярофей) Яковлевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Шумайлов Николай

Отец ребёнка: Шумайлов Ерофей (Ярофей) Яковлевич

Абаза, город Абаза, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
19.04.1922

Сын: Шумайлов Александр

Отец ребёнка: Шумайлов Ерофей (Ярофей) Яковлевич

Абаза, город Абаза, Республика Хакасия
Смерть
Неизвестно

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