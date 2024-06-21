Шумайлова Платонида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шумайлов Николай
Отец ребёнка: Шумайлов Ерофей (Ярофей) Яковлевич
Рождение ребёнка
19.04.1922
Сын: Шумайлов Александр
Отец ребёнка: Шумайлов Ерофей (Ярофей) Яковлевич
Смерть
Неизвестно