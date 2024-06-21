Шумайлов Ерофей (Ярофей) Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиОколо 1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Шумайлов Яков Родионович
Мать: Шумайлова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шумайлов Николай
Мать ребёнка: Шумайлова Платонида Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.1922
Сын: Шумайлов Александр
Мать ребёнка: Шумайлова Платонида Ивановна
Смерть
Около 1951
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область