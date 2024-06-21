Шумайлов Ерофей (Ярофей) Яковлевич Около 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шумайлов Ерофей (Ярофей) Яковлевич

Место рождения

Песковка, Омутнинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Около 1951

Пол

Мужской

Отец

Около 1827 г.р.

Мать

Около 1838 г.р.

Дети

1909 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Шумайлов Яков Родионович

Мать: Шумайлова Марфа Ивановна

Песковка, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумайлова Платонида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумайлова Платонида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумайлова Платонида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумайлова Платонида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумайлова Платонида Ивановна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Шумайлов Николай

Мать ребёнка: Шумайлова Платонида Ивановна

Абаза, город Абаза, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
19.04.1922

Сын: Шумайлов Александр

Мать ребёнка: Шумайлова Платонида Ивановна

Абаза, город Абаза, Республика Хакасия
Смерть
Около 1951
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

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