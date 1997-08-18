Шумайлов Александр
Место рождения
Дата рождения19.04.1922
Дата смерти18.08.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1922
Бракосочетание
14.12.1946
Жена: (Машарова) Валентина
Рождение ребёнка
03.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Машарова) Валентина
Рождение ребёнка
08.08.1955
Сын: Шумайлов Павел
Мать ребёнка: (Машарова) Валентина
Смерть
18.08.1997
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область