Шумайлов Александр 19.04.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шумайлов Александр

Место рождения

Абаза, город Абаза, Республика Хакасия

Дата рождения

19.04.1922

Дата смерти

18.08.1997

Пол

Мужской

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1922

Отец: Шумайлов Ерофей (Ярофей) Яковлевич

Мать: Шумайлова Платонида Ивановна

Абаза, город Абаза, Республика Хакасия
Бракосочетание
14.12.1946

Жена: (Машарова) Валентина

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Машарова) Валентина

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.08.1955

Сын: Шумайлов Павел

Мать ребёнка: (Машарова) Валентина

Смерть
18.08.1997
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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