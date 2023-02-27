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Букин Михаил Иванович

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

10.12.1917 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Букин Иван Антонович

Мать: Букина Татьяна Никифоровна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке.
Бракосочетание
12.01.1907 ст.

Жена: Букина (Запащикова) Мария Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
14.12.1907 ст.

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Букина (Запащикова) Мария Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
16.07.1910 ст.

Сын: Букин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Букина (Запащикова) Мария Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
13.10.1912 ст.

Сын: Букин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Букина (Запащикова) Мария Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
30.04.1915 ст.

Дочь: (Букина) Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Букина (Запащикова) Мария Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
10.12.1917 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Умер от чахотки
Рождение ребёнка
30.01.1918 ст.

Сын: Букин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Букина (Запащикова) Мария Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89

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