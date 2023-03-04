Букина Татьяна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Благунова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Букин Иван Антонович
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1881
Отец ребёнка: Букин Иван Антонович
Вычислено по записи о браке.
Рождение ребёнка
05.01.1883 ст.
Сын: Букин Иван Иванович
Отец ребёнка: Букин Иван Антонович
ГАНО 504-18-2 Вероятно Иван Иванович и Петр Иванович - одно лицо. Просто в одной записи произошла ошибка в записи.
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Букин Петр Иванович
Отец ребёнка: Букин Иван Антонович
Вероятно Иван Иванович и Петр Иванович - одно лицо. Ошибка либо в записи о смерти, либо в записи о рождении. Вычислено по записи о смерти.
Рождение ребёнка
24.07.1886 ст.
Отец ребёнка: Букин Иван Антонович
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
24.03.1890 ст.
Дочь: Фомичева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Букин Иван Антонович
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
05.07.1892 ст.
Отец ребёнка: Букин Иван Антонович
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
15.02.1894 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Букин Иван Антонович
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
04.04.1896 ст.
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Букин Иван Антонович
ГАНО 504-18-3
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Букин Иван Антонович
Смерть
Неизвестно