Букина Татьяна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина Татьяна Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Благунова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Букин Иван Антонович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Букин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Букин Иван Антонович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке.
Рождение ребёнка
05.01.1883 ст.

Сын: Букин Иван Иванович

Отец ребёнка: Букин Иван Антонович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2 Вероятно Иван Иванович и Петр Иванович - одно лицо. Просто в одной записи произошла ошибка в записи.
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Букин Петр Иванович

Отец ребёнка: Букин Иван Антонович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вероятно Иван Иванович и Петр Иванович - одно лицо. Ошибка либо в записи о смерти, либо в записи о рождении. Вычислено по записи о смерти.
Рождение ребёнка
24.07.1886 ст.

Сын: Букин Степан Иванович

Отец ребёнка: Букин Иван Антонович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
24.03.1890 ст.

Дочь: Фомичева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Букин Иван Антонович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
05.07.1892 ст.

Сын: Букин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Букин Иван Антонович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
15.02.1894 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Букин Иван Антонович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
04.04.1896 ст.

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Букин Иван Антонович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букин Иван Антонович

Смерть
Неизвестно
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