Благунова (Букина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Букин Иван Антонович
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
29.04.1898 ст.
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
23.10.1899 ст.
Дочь: Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Благунов Николай Иванович
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
04.08.1901 ст.
Отец ребёнка: Благунов Николай Иванович
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
17.09.1905 ст.
Отец ребёнка: Благунов Николай Иванович
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
31.03.1908 ст.
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Благунов Николай Иванович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
02.10.1910 ст.
Дочь: Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Благунов Николай Иванович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
22.06.1913 ст.
Отец ребёнка: Благунов Николай Иванович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
16.03.1916 ст.
Дочь: Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Благунов Николай Иванович
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно