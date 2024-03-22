Благунова (Букина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благунова (Букина) Анна Ивановна

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Букин Иван Антонович

Мать: Букина Татьяна Никифоровна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
29.04.1898 ст.

Муж: Благунов Николай Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
23.10.1899 ст.

Дочь: Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Благунов Николай Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
04.08.1901 ст.

Сын: Благунов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Благунов Николай Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
17.09.1905 ст.

Сын: Благунов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Благунов Николай Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
31.03.1908 ст.

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Благунов Николай Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
02.10.1910 ст.

Дочь: Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Благунов Николай Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
22.06.1913 ст.

Сын: Благунов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Благунов Николай Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
16.03.1916 ст.

Дочь: Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Благунов Николай Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно
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