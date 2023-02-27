Букина (Запащикова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.05.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1886 ст.
ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
12.01.1907 ст.
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
14.12.1907 ст.
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Букин Михаил Иванович
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
16.07.1910 ст.
Отец ребёнка: Букин Михаил Иванович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
13.10.1912 ст.
Отец ребёнка: Букин Михаил Иванович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
30.04.1915 ст.
Дочь: (Букина) Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Букин Михаил Иванович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
30.01.1918 ст.
Отец ребёнка: Букин Михаил Иванович
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно