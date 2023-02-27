Букина (Запащикова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина (Запащикова) Мария Ивановна

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

28.05.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1886 ст.

Отец: Запащиков Иван Федорович

Мать: Запащикова (Привалова) Анна Павловна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
12.01.1907 ст.

Муж: Букин Михаил Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
14.12.1907 ст.

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Букин Михаил Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
16.07.1910 ст.

Сын: Букин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Букин Михаил Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
13.10.1912 ст.

Сын: Букин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Букин Михаил Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
30.04.1915 ст.

Дочь: (Букина) Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Букин Михаил Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
30.01.1918 ст.

Сын: Букин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Букин Михаил Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно

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